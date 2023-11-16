МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Китай выступил против озвученных США на полях саммита АТЭС предложений относительно принципов торговли и инвестиций. Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США

"Китай возражает против предложения США членам АТЭС включить принципы устойчивости и инклюзивности в торговую и инвестиционную политику", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источник.

По информации источника, переговоры по поводу формулировок продолжаются.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.