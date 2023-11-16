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2023
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Китай возразил против принципов США о торговле и инвестициях
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Китай выступил против озвученных США на полях саммита АТЭС предложений относительно принципов торговли и инвестиций. "Китай возражает против предложения США членам АТЭС включить... ПРАЙМ, 16.11.2023
рынки, новости, в мире, сша, кнр, торговля, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Китай выступил против озвученных США на полях саммита АТЭС предложений относительно принципов торговли и инвестиций.
"Китай возражает против предложения США членам АТЭС включить принципы устойчивости и инклюзивности в торговую и инвестиционную политику", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источник.
По информации источника, переговоры по поводу формулировок продолжаются.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.