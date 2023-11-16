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Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти или заменить США
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Китай не собирается превзойти или заменить США, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Ранее в Сан-Франциско на... ПРАЙМ, 16.11.2023
новости, в мире, сша, китай, международные отношения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Китай не собирается превзойти или заменить США, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
Ранее в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
"У Китая нет планов превзойти или заменить США, США также не должны планировать подавление или сдерживание Китая", — приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера.
Си Цзиньпин пояснил, что КНР не будет навязывать идеологию и следовать принципу "сильная страна обязательно должна быть узурпатором".
Вопреки напряженности между США и Китаем, Си Цзиньпин последнее время неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между эти двумя государствами.