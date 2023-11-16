ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Китай не собирается превзойти или заменить США, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Си Цзиньпин прокомментировал сотрудничество России и КНР в энергетике

Ранее в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

"У Китая нет планов превзойти или заменить США, США также не должны планировать подавление или сдерживание Китая", — приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера.

Си Цзиньпин пояснил, что КНР не будет навязывать идеологию и следовать принципу "сильная страна обязательно должна быть узурпатором".

Вопреки напряженности между США и Китаем, Си Цзиньпин последнее время неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между эти двумя государствами.