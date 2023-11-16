2023-11-16T04:35:00+03:00
2023-11-16T04:35:04+03:00
2023-11-16T04:35:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231116/842279570.html
Си Цзиньпин заявил, что санкции США вредят интересам Китая
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая, это серьезно вредит интересам КНР, заявил 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин, на встрече с... ПРАЙМ, 16.11.2023
новости, в мире, сша, китай, американские санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225007.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225004.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225004.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225001.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/50/835225001.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231115/842268908.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. США постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая, это серьезно вредит интересам КНР, заявил 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин, на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
"Непрерывно принимаемые США меры против Китая в плане экспортного контроля, проверок инвестиций и односторонних санкций наносят серьезный ущерб законным интересам Китая", — заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что оказание давления на китайскую научно-техническую сферу означает сдерживание высококачественного развития КНР и лишение китайского народа права на развитие.
Председатель КНР также отметил, что надеется на отмену односторонних санкций США и обеспечение недискриминационной деловой среды для китайских предприятий.