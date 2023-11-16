ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. США постоянно вводят меры экспортного контроля и односторонние санкции против Китая, это серьезно вредит интересам КНР, заявил 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин, на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Китай выпустил макроэкономическую статистику за январь-октябрь

"Непрерывно принимаемые США меры против Китая в плане экспортного контроля, проверок инвестиций и односторонних санкций наносят серьезный ущерб законным интересам Китая", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что оказание давления на китайскую научно-техническую сферу означает сдерживание высококачественного развития КНР и лишение китайского народа права на развитие.

Председатель КНР также отметил, что надеется на отмену односторонних санкций США и обеспечение недискриминационной деловой среды для китайских предприятий.