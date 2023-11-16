МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Двусторонние отношения России и США находятся в кризисе, поэтому могут быть разорваны в любой момент, заявили в МИД России. Россия победила. США признали бесполезность санкций

"В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России, опубликованного на сайте.

Министерство также отметило, что основным ориентиром американской политической элиты, пришедшей к власти в 1990-2000 годах, стала смена режима в России, а также их неспособность достаточно оценить процессы, происходившие в стране после 1991 года.

В ведомстве также подчеркнули, что американские круги пытаются финансировать внутрироссийские беспорядки, что является бесперспективным и абсурдным направлением.