2023-11-16T09:36:38+03:00
2023-11-16T09:36:38+03:00
2023-11-16T09:36:38+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231116/842281179.html
МИД оценил состояние российско-американских отношений
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Двусторонние отношения России и США находятся в кризисе, поэтому могут быть разорваны в любой момент, заявили в МИД России. "В этом первопричина глубочайшего кризиса, который... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, мид
https://cdnn.1prime.ru/images/83254/04/832540479.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83254/04/832540479.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83254/04/832540478.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83254/04/832540478.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83254/04/832540477.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83254/04/832540477.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231003/841875430.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Двусторонние отношения России и США находятся в кризисе, поэтому могут быть разорваны в любой момент, заявили в МИД России.
"В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России, опубликованного на сайте.
Министерство также отметило, что основным ориентиром американской политической элиты, пришедшей к власти в 1990-2000 годах, стала смена режима в России, а также их неспособность достаточно оценить процессы, происходившие в стране после 1991 года.
В ведомстве также подчеркнули, что американские круги пытаются финансировать внутрироссийские беспорядки, что является бесперспективным и абсурдным направлением.