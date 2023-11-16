ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином показал ему фотографию, сделанную в 1985 году во время первой поездки китайского лидера в Сан-Франциско, сообщила в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин. Китай никогда не ставит на проигрыш США, заявил Си Цзиньпин

"Указав на фотографию в своем телефоне с мостом Золотые ворота на заднем фоне, президент Байден спросил председателя Си: "Вы знаете этого молодого человека?" "О да, — сказал председатель Си, — это было 38 лет назад", — сообщила дипломат в своем официальном аккаунте в соцсети X.

Дипломат также отметила, что в рамках приветственного ужина, китайский лидер заметил, что впервые он посетил США в 1985 году, а начал свой визит он с города Сан-Франциско. Снимок первой поездки председатель КНР хранит до сих пор.

15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели первую за год двустороннюю встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в американском городе Сан-Франциско на фоне продолжающейся между странами "торговой войны" и мировой напряженности, включая конфликт на Украине и Ближний Восток.