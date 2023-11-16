МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Попытки ЦРУ переложить ответственность за взрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" на Украину абсурдны, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Washington Post назвала "координатора" атаки на "Северные потоки"

"США предложили нелепую версию того, что ответственность за теракт лежит на Киеве. Это абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого. Заявление о причастности этого полковника (Романа Червинского, якобы координатора теракта, — ред.) не доказывает ничего", — отметил Риттер.

По мнению эксперта, американские власти спланировали теракт. Он также напомнил о высказывании президента Байдена о возможном уничтожении газопровода при вторжении российских войск на Украину.

"Президент США приказал это сделать. Почему мы вообще говорим об этом?" — заключил он.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября, и Германия, Дания и Швеция не исключают возможность целенаправленной диверсии. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма, а МИД России нашел косвенные доказательства причастности США к взрыву газопровода. Расследование продолжается.