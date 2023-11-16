МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил с украинской стороной вопрос конфискации российских активов в пользу Киева, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Шмыгаль назвал причину беспокойства Киева

Украинский премьер встретился с новым британским министром в Киеве.

"Рад приветствовать в Киеве нового главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Затронули важные и актуальные темы: военная, финансовая, санкционная поддержка. Особое внимание вопросу конфискации замороженных российских активов на нужды восстановления Украины", — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Ранее экс-глава британского МИД Джеймс Клеверли отметил, что конфискация средств является серьезным действием, обычно осуждаемым в других странах. Кроме того, ранее подобная процедура не проводилась.

По словам Шмыгаля, в ходе встречи с Кэмероном также обсуждались вопросы военной и финансовой поддержки и помощи экспортерам украинской продукции. Стороны договорились о специальном механизме для снижения стоимости страхования от военных рисков для экспортеров украинской продукции через Черное море, заключил премьер.