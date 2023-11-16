МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Киев не надеется получить полный доступ к портам Черного моря в 2024 году, но рассчитывает на это в 2025, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы Нацбанка Украины. Украина намерена привлечь средства на проекты восстановления

По данным ведомства, полный доступ к черноморским портам ожидался во второй половине 2024 года. Однако, согласно новым ожиданиям, опубликованным в ноябре, это будет достигнуто только в 2025 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заявил, что прекращение боевых действий требует двух условий: вывода российских войск со всей территории Украины и возвращения контроля Украины над экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал тупиковость конфликта с Россией и отметил, что не рассчитывает на прорыв, несмотря на ожидания НАТО военной активности ВСУ в Крыму.