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Украина потеряла надежду на полный доступ к черноморским портам
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Киев не надеется получить полный доступ к портам Черного моря в 2024 году, но рассчитывает на это в 2025, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы Нацбанка Украины. По... ПРАЙМ, 16.11.2023
экономика, новости, в мире, россия, украина, черное море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Киев не надеется получить полный доступ к портам Черного моря в 2024 году, но рассчитывает на это в 2025, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы Нацбанка Украины.
По данным ведомства, полный доступ к черноморским портам ожидался во второй половине 2024 года. Однако, согласно новым ожиданиям, опубликованным в ноябре, это будет достигнуто только в 2025 году.
Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заявил, что прекращение боевых действий требует двух условий: вывода российских войск со всей территории Украины и возвращения контроля Украины над экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал тупиковость конфликта с Россией и отметил, что не рассчитывает на прорыв, несмотря на ожидания НАТО военной активности ВСУ в Крыму.