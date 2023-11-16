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Лавров поддержал интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС
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Россия поддерживает интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы МИД России, Москва будет поддерживать намерение... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, в мире, россия, брикс, венесуэла
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия поддерживает интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы МИД России, Москва будет поддерживать намерение Каракаса активно развивать контакты с объединением.
"Мы приветствуем интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС. С первого января будущего года Россия будет председательствовать в этом объединении. Конечно же, мы будем поддерживать желание наших друзей сотрудничать с БРИКС", — отметил Лавров.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
Ранее основной кандидат в президенты Индонезии, министр обороны Прабово Субианту заявил, что страна может подать заявку на присоединение к БРИКС.