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"Хезболла" нанесла удары по трем израильским объектам
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Ливанское шиитское движение "Хезболла" атаковала три израильских объекта на границе с Ливаном в ответ на удары Тель-Авива, следует из сообщения группировки. "Хезболла" —... ПРАЙМ, 16.11.2023
новости, в мире, израиль, ливан, хезболлах
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ливанское шиитское движение "Хезболла" атаковала три израильских объекта на границе с Ливаном в ответ на удары Тель-Авива, следует из сообщения группировки.
"Хезболла" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане страны с уклоном в исламские традиции. Была основана в 1982 году.
Ранее израильская армия сообщила, что нанесла с воздуха удары по военным постам на территории Ливана, откуда действовали бойцы "Хезболла".
"Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по казарме Йифтах (оккупированная ливанская деревня Кудс) и поразили ее прямым попаданием", — заявило движение.
"Хезболла" добавила, что также атаковала объекты Израиля в Баяд-Белиде и в Метуле.