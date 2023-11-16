МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ливанское шиитское движение "Хезболла" атаковала три израильских объекта на границе с Ливаном в ответ на удары Тель-Авива, следует из сообщения группировки. Генерал ФСБ назвал возможные пути развития войны Израиля с ХАМАС

"Хезболла" — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане страны с уклоном в исламские традиции. Была основана в 1982 году.

Ранее израильская армия сообщила, что нанесла с воздуха удары по военным постам на территории Ливана, откуда действовали бойцы "Хезболла".

"Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по казарме Йифтах (оккупированная ливанская деревня Кудс) и поразили ее прямым попаданием", — заявило движение.

"Хезболла" добавила, что также атаковала объекты Израиля в Баяд-Белиде и в Метуле.