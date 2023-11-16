Захарова: санкции против "Госзагрансобственности" не останутся без ответа
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против "Госзагрансобственности" как враждебный шаг, который не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее "замораживание" активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
В МИД России добавили, что Москва ожидает официального уведомления чешских властей.
"Ожидаем официального уведомления чешских властей. В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости", — подчеркнули в МИД РФ.
В российском дипломатическом ведомстве обратили внимание, что Прага подает свое первенство в санкциях против "Госзагрансобственности" как достижение, но это "сомнительная честь", и всё обернется против инициаторов этой кампании.
В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.
https://1prime.ru/global/20231116/842288695.html