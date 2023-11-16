МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против "Госзагрансобственности" как враждебный шаг, который не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чехия решила заморозить российскую госсобственность

"Рассматриваем внесение Прагой ФГУП "Госзагрансобственность" в так называемый национальный санкционный список, предполагающее "замораживание" активов и недвижимости предприятия на территории Чехии, как очередной антироссийский шаг, подтверждающий упорное намерение идти в русле конфронтации с нашей страной", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

В МИД России добавили, что Москва ожидает официального уведомления чешских властей.

"Ожидаем официального уведомления чешских властей. В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа. Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости", — подчеркнули в МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве обратили внимание, что Прага подает свое первенство в санкциях против "Госзагрансобственности" как достижение, но это "сомнительная честь", и всё обернется против инициаторов этой кампании.

В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список.