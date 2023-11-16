ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры против по крайней мере 14 компаний и три морских судна, заявило министерство финансов США. В Госдуме дали США совет насчет Украины

Санкционные списки пополнили, в частности, ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, судоходные компании Прогресс и Gallion Navigation Incorporated, зарегистрированные в Либерии, Kazan Shipping Incorporated с регистрацией в ОАЭ.

Американские рестрикции вводятся также в отношении нефтяных танкеров "Казань", "Лиговский проспект и NS Century.

В общей сложности в списках, опубликованных министерством финансов, фигурируют 20 компаний и десять физических лиц, часть из которых оказались под санкциями в связи с ситуацией на Балканах.

Более того, под ограничительные меры США попали ряд физических и юридических лиц из балканских стран, так как их посчитали "проводниками российского влияния" в регионе.

По линии госдепартамента, согласно пресс-релизу внешнеполитического ведомства, санкции введены против двух физических лиц и 12 компаний.

Санкционный список министерства финансов пополнили восемь физических и шесть юридических лиц в "Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии, которые напрямую содействуют российскому влиянию или используют его в своей коррупционной деятельности".

Под санкциями оказались, в частности, лидер "Сербских правых" Миша Вацич и глава Сербской народной партии Ненад Попович.

В вину Вацичу госдепартамент ставит, в частности, участие в референдумах в новых российских регионах, а Поповичу — "тесные связи с Кремлем".

Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.