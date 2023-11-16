БУДАПЕШТ, 16 ноя — ПРАЙМ. Власти Венгрии и Северной Македонии договорились координировать меры против повышения Болгарией платы за транзит российского газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Мировой экспорт сжиженного газа в октябре достиг максимума с апреля

"Необходимо подчеркнуть, что ни у кого нет права ставить под угрозу энергоснабжение другой страны. Именно поэтому последний шаг Болгарии, которым она в ультимативном порядке подняла плату за транзит газа, поставляемого в Венгрию, Сербию и Северную Македонию — это враждебный шаг со стороны Болгарии", — заявил Сийярто на пресс-конференции с македонским коллегой Буяром Османи в Скопье, которая транслировалась в соцсети Facebook*.

Глава венгерского МИД напомнил, что власти Болгарии ввели повышение платы за транзит без согласования с властями других стран, что является "неприемлемым". По его словам, Венгрия уже сделала первый ответный шаг: в понедельник отправила запрос Еврокомиссии о начале процесса о нарушении обязательств против Болгарии из-за этого враждебного шага, и готова по необходимости предпринять дальнейшие шаги.

"Сегодня мы договорились с моим коллегой Османи о том, что правительства Венгрии и Северной Македонии будут консультироваться и постоянно координировать друг с другом те шаги, которые мы предпринимаем для того, чтобы ничье энергоснабжение не оказалось под угрозой из-за этого решения Болгарии", — сказал Сийярто.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время отменить эту меру.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.

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