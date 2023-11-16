МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Владимира Зеленского могут убрать в ближайшее время из-за неудач войск Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. В США раскрыли, чем вызваны санкции против судоходных компаний и танкеров

"Это действительно плохая ситуация для Зеленского. Похоже, ему осталось недолго… Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского", — сообщил Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, у украинских войск заканчиваются боеприпасы и людские ресурсы.

Главком ВСУ Валерий Залужный в начале ноября написал статью для издания The Economist, в которой признал тупиковую ситуацию в конфликте с Россией и заявил, что не надеется на прорыв.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.