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Зеленского скоро уберут из-за провала украинских войск, заявили в США
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Владимира Зеленского могут убрать в ближайшее время из-за неудач войск Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. "Это действительно плохая ситуация для Зеленского... ПРАЙМ, 16.11.2023
новости, в мире, сша, цру, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Владимира Зеленского могут убрать в ближайшее время из-за неудач войск Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Это действительно плохая ситуация для Зеленского. Похоже, ему осталось недолго… Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского", — сообщил Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам бывшего аналитика ЦРУ, у украинских войск заканчиваются боеприпасы и людские ресурсы.
Главком ВСУ Валерий Залужный в начале ноября написал статью для издания The Economist, в которой признал тупиковую ситуацию в конфликте с Россией и заявил, что не надеется на прорыв.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.