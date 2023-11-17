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В Вашингтоне заявили, что Россия придерживается ДВЗЯИ
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Россия придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, так как всего лишь отозвала его ратификацию, сообщил... ПРАЙМ, 17.11.2023
новости, в мире, россия, сша, двзяи, отзыв ратификации двзяи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, так как всего лишь отозвала его ратификацию, сообщил исполнительный секретарь Организации ДВЗЯИ Роберт Флойд.
Он отметил, что высокопоставленные представители России лично ему подтвердили, что отозвать ратификацию не означает выйти из соглашения.
"Они дали понять, что остаются привержены выполнению договора и не выходят из него", — сказал Флойд в ходе дискуссии, организованной на площадке Ассоциации по контролю над вооружениями.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 2 ноября.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.