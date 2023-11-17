ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, так как всего лишь отозвала его ратификацию, сообщил исполнительный секретарь Организации ДВЗЯИ Роберт Флойд. США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

Он отметил, что высокопоставленные представители России лично ему подтвердили, что отозвать ратификацию не означает выйти из соглашения.

"Они дали понять, что остаются привержены выполнению договора и не выходят из него", — сказал Флойд в ходе дискуссии, организованной на площадке Ассоциации по контролю над вооружениями.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 2 ноября.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.