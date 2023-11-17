КИШИНЕВ, 16 ноя — ПРАЙМ. Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу австрийского государства Александера Ван дер Беллена за руку после встречи лидеров в Кишиневе, сообщает телеканал TVR Moldova. Санду прокомментировала отказ "Газпрома" признать аудит долга

Президент Австрии находится с рабочим визитом в Кишиневе.

"Собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался его погладить, он укусила его за руку", — пояснил телеканал.

Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии.

Позже бывший премьер страны Ион Кику прокомментировал происшествие, сказав, что молдавский лидер стала появляться на публике три недели назад со своей собакой чтобы выглядеть "более человечной".

"До этого Майя проходила мимо него, даже не повернув головы в сторону бедной собаки. На протяжении многих месяцев его каждый день кормила сотрудница учреждения… Майя видит пса только тогда, когда позирует с ним. Полная деградация", — написал Кику в своем Telegram-канале.

Президент Молдавии подавала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. ЕС одобрил статус кандидатов Украине и Молдавии в альянс. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые та должна выполнить для начала переговоров о ее приеме.