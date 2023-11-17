САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Российская делегация видит серьезные риски того, что проходящий в Сан-Франциско саммит АТЭС завершится без согласованных итогов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 23 марта 2017

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Дипломат отметил, что на саммите явно чувствовалось навязывание чужих интересов и злоупотребление полномочиями председателя.

"Это уже привело к тому, что все мероприятия в течение года оканчивались без согласованных итогов. Сохраняются серьезные риски, что сценарий повторится и на саммите. И эти риски я оцениваю достаточно высоко", — сказал Бердыев, принимающий участие в составе российской делегации в саммите АТЭС.

Более того, посол указал, что период председательства США в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве был "крайне непростым", поскольку Вашингтон оказался не готов к ведению цивилизованной дипломатии на равных началах.

При этом, он отметил, что Россия в рамках участия в саммите АТЭС будет настаивать, чтобы форум неукоснительно следовал своему мандату, продвигая конструктивное сотрудничество и диалог.

"Форум всегда рассматривался в качестве "фабрики идей" и, если так можно выразиться, "проектного офиса", — сказал Бердыев.

Россия настроена на конструктивное взаимодействие со всеми партнерами на проходящем саммите, а также готова к поиску разумных компромиссов, заключил он.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.