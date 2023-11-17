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В МИД рассказали о развитии сотрудничества с Азией и Латинской Америкой
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Усилия России по экономическому взаимодействию с Азией и Латинской Америкой нуждаются в комплексном подходе, сообщил агентству РИА Новости посол по особым поручениям, старшее... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , экономика, новости, в мире, россия, латинская америка, атэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Усилия России по экономическому взаимодействию с Азией и Латинской Америкой нуждаются в комплексном подходе, сообщил агентству РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
"Исходим из того, что наши усилия на этом направлении нуждаются в комплексном подходе, где многосторонний компонент будет играть важную роль, особенно там, где результат будет требовать группового взаимодействия", — отметил Бердыев.
По словам дипломата, такие области взаимодействия, как создание трансграничных транспортных коридоров и энергетической инфраструктуры, формирование основы для цифровой трансформации, продвижение стратегий устойчивого развития и реагирование на климатические вызовы играют важную роль для развития многостороннего сотрудничества.
Бердыев также заявил о намерении России активно продвигать инициативу Президента России по построению Большого евразийского партнерства в рамках АТЭС.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — это торгово-экономический форум, включающий 21 страну Азиатско-Тихоокеанского региона. Саммит АТЭС в 2023 году проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско и завершит председательство США в АТЭС в 2023 году.