МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Молдавский лидер Майя Санду объяснила, что ее собака укусила президента Австрии Александера ван дер Беллена из-за большого количества людей вокруг, передает издание Exxpress. Собака молдавского президента укусила за палец главу Австрии, пишет СМИ

Инцидент произошел, когда лидеры двух государств прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен попытался погладить собаку, и она укусила его за руку. На встрече с председателем парламента Молдавии австрийский президент был замечен с пластырем на руке.

"Президент Республики Молдова… немедленно извинилась за случившееся и сказала, что "было слишком много людей", — сообщает издание.

Президент Австрии сам владеет собакой, с которой регулярно гуляет и время от времени появляется на мероприятиях, отметили в газете.

Представитель офиса австрийского президента сообщил, что глава Австрии чувствует себя хорошо. "Собака президента (Молдавии) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Небольшую рану быстро обработали пластырем. С федеральным президентом (Австрии) все в порядке", — отметили в офисе главы Австрии.

Несколько месяцев назад собака американского президента Джо Байдена также покусала нескольких агентов секретной службы США, одного из них даже пришлось госпитализировать. Представитель Белого дома объяснила поведение собаки стрессовой обстановкой в резиденции.