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СМИ выяснили главные опасения Зеленского
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Владимир Зеленский боится очередного "майдана" на Украине, передает агентство Bloomberg, сославшись на корреспондентов. "Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших... ПРАЙМ, 17.11.2023
новости, в мире, владимир зеленский, майдан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится очередного "майдана" на Украине, передает агентство Bloomberg, сославшись на корреспондентов.
"Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров", — цитирует издание самого украинского лидера.
Корреспонденты Bloomberg присутствовали на встрече Зеленского с прессой. Украинский лидер отмечал, что "Майдан-3" является информационной кампанией России с целью дестабилизировать общество и сместить его с поста президента.
Ранее о расколе и упадке среди жителей Украины писала газета Washington Post. По мнению издания, проблемы в украинском обществе связаны с политической борьбой и неудачами на фронте.