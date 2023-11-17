МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится очередного "майдана" на Украине, передает агентство Bloomberg, сославшись на корреспондентов.

Президент Украины Владимир Зеленский

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"Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров", — цитирует издание самого украинского лидера.

Корреспонденты Bloomberg присутствовали на встрече Зеленского с прессой. Украинский лидер отмечал, что "Майдан-3" является информационной кампанией России с целью дестабилизировать общество и сместить его с поста президента.

Ранее о расколе и упадке среди жителей Украины писала газета Washington Post. По мнению издания, проблемы в украинском обществе связаны с политической борьбой и неудачами на фронте.