2023-11-17T13:49:57+03:00
2023-11-17T13:49:57+03:00
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В США раскрыли, в какой момент Штаты начали терять глобальную поддержку
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Политика, проводимая США на Украине, вызвала значительные изменения в отношениях между Америкой и мировым сообществом, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Политика, проводимая США на Украине, вызвала значительные изменения в отношениях между Америкой и мировым сообществом, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.
Фриман отметил, что поддержка бывших союзников из стран НАТО, а также Японии и Южной Кореи постепенно начинает ослабевать.
"Я думаю, что поворотный момент, который мы уже наблюдали из-за конфликта на Украине, заключается в том, что США потеряли поддержку мирового большинства", — сказал дипломат.