МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Политика, проводимая США на Украине, вызвала значительные изменения в отношениях между Америкой и мировым сообществом, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive. Украина вынуждена менять тактику общения с США, заявили в Раде

Фриман отметил, что поддержка бывших союзников из стран НАТО, а также Японии и Южной Кореи постепенно начинает ослабевать.

"Я думаю, что поворотный момент, который мы уже наблюдали из-за конфликта на Украине, заключается в том, что США потеряли поддержку мирового большинства", — сказал дипломат.