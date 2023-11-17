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Медведев оценил слова Зеленского о третьем майдане
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Владимир Зеленский "спутал все карты", рассказав о якобы подготовке Россией Майдана-3, признался, что Майдан-1 и майдан-2 были государственными переворотами, написал в соцсети... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, майдан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский "спутал все карты", рассказав о якобы подготовке Россией Майдана-3, признался, что Майдан-1 и майдан-2 были государственными переворотами, написал в соцсети "ВКонтакте" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на корреспондентов писало об опасениях украинского лидера, что Россия якобы готовит новый "майдан" в стране, чтобы дестабилизировать население и снять его с поста президента.
"Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию "Майдан-3" по его смещению. Черт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков", — сыронизировал Медведев, комментируя слова Зеленского.
Он подчеркнул, что придется "корректировать" планы.
Кроме того, добавил Медведев, само название "Майдан-3" является признанием, что первые два майдана были госпереворотами, а разговоры о воле народа — словесной пургой.