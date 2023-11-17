МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский "спутал все карты", рассказав о якобы подготовке Россией Майдана-3, признался, что Майдан-1 и майдан-2 были государственными переворотами, написал в соцсети "ВКонтакте" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Запад втайне требует от Зеленского переговоров с Путиным, пишет СМИ

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на корреспондентов писало об опасениях украинского лидера, что Россия якобы готовит новый "майдан" в стране, чтобы дестабилизировать население и снять его с поста президента.

"Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию "Майдан-3" по его смещению. Черт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков", — сыронизировал Медведев, комментируя слова Зеленского.

Он подчеркнул, что придется "корректировать" планы.

Кроме того, добавил Медведев, само название "Майдан-3" является признанием, что первые два майдана были госпереворотами, а разговоры о воле народа — словесной пургой.