В Финляндии собрали больше 4,5 тысяч подписей против закрытия границ с РФ
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Петицию к финским властям с просьбой ослабить запрет на пересечение границы с Россией подписали 4,5 тысячи человек, следует из данных сайта Adressit.com.
Согласно данным, из всех подписей 3,8 тысячи приходятся на долю финнов.
"Приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи. Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. <…> У многих есть близкие родственники по обе стороны границы", — заявляет автор петиции Петри Маттинен, проживающий в Иматре.
Подписанты петиции, включая не только финнов и россиян, но и норвежцев, эстонцев и чехов, утверждают, что жесткие правила запрета препятствуют их встречам с родственниками. Некоторые даже были вынуждены перевезти могилы своих родственников в Россию, чтобы заботиться о них.
Кроме того, в Финляндии планируются митинги против закрытия границы, один из которых состоится 18 ноября в Хельсинки у здания парламента.
Ранее финское правительство решило закрыть с 18 ноября до 18 февраля 2024 года четыре пункта пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на границе с Россией.
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