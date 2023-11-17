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В ЕС рассказали, как избавить Молдавию от "географического проклятия"
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У Молдавии появился исторический шанс избежать географического проклятия и выбрать жизнь в Евросоюзе, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. "Молдавия —... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, в мире, ес, молдавия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 17 ноя — ПРАЙМ. У Молдавии появился исторический шанс избежать географического проклятия и выбрать жизнь в Евросоюзе, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
"Молдавия — страна, у которой есть исторический шанс спастись от географического проклятия… Если у вас есть выбор между жизнью в Европе и жизнью в постсоветской системе российского типа, то я думаю, вы выберете Европу", — заявил Джоанэ.
Замгенсека НАТО надеется на одобрение начала переговоров о присоединении Молдовы к Евросоюзу на предстоящем Европейском совете. "Я абсолютно уверен, что проект президента Молдавии Майи Санду о вступлении республики в ЕС в 2030 году является осуществимым проектом. Непросто, но достижимо", — подтвердил Джоанэ.
Президент Молдавии Майя Санду подписала заявление о вступлении Молдовы в Евросоюз в марте прошлого года, подчеркнув необходимость ускорения процесса евроинтеграции.
На саммите в Брюсселе в июне главы государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление Молдове статуса кандидата на вступление. Однако Еврокомиссия поставила девять условий, которые Молдавия должна выполнить для вступления.