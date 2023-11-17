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Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду
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Собака сильно волновалась из-за количества людей вокруг, ее можно понять, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого 17 ноября укусил пес руководителя Молдавии... ПРАЙМ, 17.11.2023
новости, в мире, австрия, молдавия
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВЕНА, 17 ноя — ПРАЙМ. Собака сильно волновалась из-за количества людей вокруг, ее можно понять, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого 17 ноября укусил пес руководителя Молдавии Майи Санду.
"Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо", — отметил австрийский лидер в соцсети Х.
Президент сообщил, что подарил собаке игрушку в последний день визита. Однако важнее то, что переговоры, ради которых визит был организован — прошли успешно.
Ранее указывалось, что президент Австрии прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел в ходе прогулки глав во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку.