ВЕНА, 17 ноя — ПРАЙМ. Собака сильно волновалась из-за количества людей вокруг, ее можно понять, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого 17 ноября укусил пес руководителя Молдавии Майи Санду. Санду пояснила, почему ее собака укусила главу Австрии

"Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо", — отметил австрийский лидер в соцсети Х.

Президент сообщил, что подарил собаке игрушку в последний день визита. Однако важнее то, что переговоры, ради которых визит был организован — прошли успешно.

Ранее указывалось, что президент Австрии прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел в ходе прогулки глав во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку.