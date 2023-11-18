МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украина получит ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов от Всемирного банка на социальные выплаты, сообщил 17 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В США потребовали проверить, куда Киев тратит деньги

"Украина продолжает привлекать деньги от партнеров. Почти 1,1 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка. Их направим на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, также ожидается около 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка в рамках программ по восстановлению Украины. Кроме того, Киев рассчитывает получить 190 миллионов долларов от Норвегии и 70 миллионов долларов от Швейцарии.

Ранее минобороны Украины сообщало, что страна с февраля прошлого года получила от стран Евросоюза военной помощи почти на 27 миллиардов евро, из них 5,6 миллиарда предоставлены в рамках миссии Европейского фонда мира.

В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов.

По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.