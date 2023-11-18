2023-11-18T01:25:43+03:00
2023-11-18T01:25:43+03:00
2023-11-18T01:25:43+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231118/842301943.html
Финляндия закрывает крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Финские власти с 18 ноября закрывают крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией из-за миграции, заявил финский кабмин... ПРАЙМ, 18.11.2023
новости, в мире, финляндия, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260078.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260078.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260076.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260076.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260064.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260064.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231117/842300370.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Финские власти с 18 ноября закрывают крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией из-за миграции, заявил финский кабмин.
"Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о предоставлении международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет сконцентрирована в пунктах пропуска Вартиус и Салла. Правительство приняло решение по этому вопросу на заседании в четверг 17 ноября. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года", — указано в публикации.
С 18 ноября до 18 февраля пассажирско-грузовое движение на финско-российской границе будет осуществлено на четырех северных пунктах пропуска. Вартиус-Люття работает с понедельника по четверг с 8 до 16 часов, пятница-воскресенье — с 8 до 18 часов, Куусамо — Суоперя — с понедельника по пятницу с 8 до 15 часов, Салла — с понедельника по воскресенье с 8 до 14 часов, Райа-Йоосеппи — Лотта — с понедельника по воскресенье с 10 до 14 часов.