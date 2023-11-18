ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Финские власти с 18 ноября закрывают крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией из-за миграции, заявил финский кабмин. Финляндия прекратит ввоз продуктов животного происхождения из России

"Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о предоставлении международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет сконцентрирована в пунктах пропуска Вартиус и Салла. Правительство приняло решение по этому вопросу на заседании в четверг 17 ноября. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года", — указано в публикации.

С 18 ноября до 18 февраля пассажирско-грузовое движение на финско-российской границе будет осуществлено на четырех северных пунктах пропуска. Вартиус-Люття работает с понедельника по четверг с 8 до 16 часов, пятница-воскресенье — с 8 до 18 часов, Куусамо — Суоперя — с понедельника по пятницу с 8 до 15 часов, Салла — с понедельника по воскресенье с 8 до 14 часов, Райа-Йоосеппи — Лотта — с понедельника по воскресенье с 10 до 14 часов.