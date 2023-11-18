САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — ПРАЙМ. Участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) удалось принять итоговую декларацию по итогам саммита, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. США пытаются превратить АТЭС в ристалище, заявил посол

Оверчук добавил, что российская делегация считает саммит успешным, сторонам удалось добиться консенсуса в непростых условиях.

Касательно содержания итоговой декларации, вице-премьер указал, что документ не содержит никаких токсичных политических сюжетов и, что позиция России была учтена.

"Никаких токсичных политических сюжетов. Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы", — сообщил он журналистам.

Оверчук отметил, что в документе обозначены проблемы климата, цифровой трансформации, прав женщин и добавил, что декларация "позволяет двигаться, двигаться дальше в рамках перуанского председательства".

Помимо этого, дипломат сообщил, что Россия на саммите провела контакты с рядом стран, включая Сингапур, Вьетнам и Малайзию.

На вопрос о расширении данной структуры Оверчук ответил, что "эти вопросы в АТЭС решаются консенсусом".

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.