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В США заявили, что не хотят сдерживать экономический рост Китая
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Санкции, которые Америка ввела против КНР, обусловлены защитой национальных интересов, а не сдерживанием экономического роста Китая, заявила министр торговли США Джина Раймондо... ПРАЙМ, 18.11.2023
новости, в мире, сша, китай, американские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Санкции, которые Америка ввела против КНР, обусловлены защитой национальных интересов, а не сдерживанием экономического роста Китая, заявила министр торговли США Джина Раймондо китайскому коллеге Вану Вэньтао.
"Секретарь Раймондо подчеркнула, что защита национальной безопасности не является предметом обсуждения, и подчеркнула, что экспортные ограничения, вводимые США, узконаправлены с учетом интересов национальной безопасности и внешней политики и не нацелены на сдерживание экономического роста Китая", — информирует ведомство по итогам встречи, прошедшей накануне на полях саммита АТЭС в Калифорнии.
Ранее китайский министр на прошедшей встрече сообщил, что экспортный контроль США в отношении Пекина вызывает озабоченность, так как давит на предприятия в регионе.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.