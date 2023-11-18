ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Санкции, которые Америка ввела против КНР, обусловлены защитой национальных интересов, а не сдерживанием экономического роста Китая, заявила министр торговли США Джина Раймондо китайскому коллеге Вану Вэньтао. Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, заявили в МИД

"Секретарь Раймондо подчеркнула, что защита национальной безопасности не является предметом обсуждения, и подчеркнула, что экспортные ограничения, вводимые США, узконаправлены с учетом интересов национальной безопасности и внешней политики и не нацелены на сдерживание экономического роста Китая", — информирует ведомство по итогам встречи, прошедшей накануне на полях саммита АТЭС в Калифорнии.

Ранее китайский министр на прошедшей встрече сообщил, что экспортный контроль США в отношении Пекина вызывает озабоченность, так как давит на предприятия в регионе.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.