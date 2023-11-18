2023-11-18T03:43:14+03:00
2023-11-18T03:43:14+03:00
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2023
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Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, пишет СМИ
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Киеву придется ждать новый пакет поддержки от Америки до середины декабря, а может и дольше, пишет агентство Bloomberg. "Новая помощь США Украине рискует затянуться до середины... ПРАЙМ, 18.11.2023
новости, в мире, сша, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Киеву придется ждать новый пакет поддержки от Америки до середины декабря, а может и дольше, пишет агентство Bloomberg.
"Новая помощь США Украине рискует затянуться до середины декабря, а может быть и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поток оружия, который… является жизненно необходимым", — указано в публикации агентства.
Указывается, что сенаторы инициируют переговоры в скором времени и смогут принять решение не раньше середины декабря.
Ранее конгрессмен Пол Госсар заявлял РИА Новости, что республиканцы устают от "бесконечных трат" США на поддержку Украины.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.