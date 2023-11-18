2023-11-18T03:55:07+03:00
2023-11-18T03:55:07+03:00
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Раскрыто заявление США на АТЭС
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Ситуация на Украине подчеркивает слабые места мировой экономики и тормозит ее развитие, сообщается в заявлении США как председателя саммита АТЭС. "Война на Украине еще сильнее... ПРАЙМ, 18.11.2023
новости, в мире, сша, саммит атэс, конфликт на украине, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на Украине подчеркивает слабые места мировой экономики и тормозит ее развитие, сообщается в заявлении США как председателя саммита АТЭС.
"Война на Украине еще сильнее обострила продолжающийся кризис продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся и наименее развитых странах. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем негативное воздействие конфликта на Украине и подчеркиваем, что она приносит огромные человеческие страдания и усугубляет существующие слабости мировой экономики", — указано в материале.
"В этом контексте использование или угроза применения ядерного оружия недопустимы", — отмечается в документе.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.