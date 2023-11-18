ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на Украине подчеркивает слабые места мировой экономики и тормозит ее развитие, сообщается в заявлении США как председателя саммита АТЭС. Вице-премьер Оверчук назвал темы заключительной части саммита АТЭС

"Война на Украине еще сильнее обострила продолжающийся кризис продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся и наименее развитых странах. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем негативное воздействие конфликта на Украине и подчеркиваем, что она приносит огромные человеческие страдания и усугубляет существующие слабости мировой экономики", — указано в материале.

"В этом контексте использование или угроза применения ядерного оружия недопустимы", — отмечается в документе.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.