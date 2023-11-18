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Крупные кинокомпании отказались размещать рекламу в сети X
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Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate отказываются продолжать размещать рекламу с социальной сети X из-за "антисемитских" высказываний ее владельца —... ПРАЙМ, 18.11.2023
общество , новости, в мире, сша, илон маск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate отказываются продолжать размещать рекламу с социальной сети X из-за "антисемитских" высказываний ее владельца — предпринимателя Илона Маска, сообщает издание Hollywood Reporter.
Кроме того, издание пишет, что такое же решение ранее приняли такие компании, как Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.
Сообщается, что Маск ранее подвергся критике за комментарий под публикацией одного из пользователей, который многие расценили как проявление антисемитской риторики. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.
На фоне критики в свой адрес в пятницу Маск написал, что любой пользователь, который решится публично выступить в поддержку геноцида в принадлежащей ему социальной сети, подвергнется блокировке.