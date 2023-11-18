МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену следует ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой международный контингент на Украину на фоне неудачного контрнаступления ВСУ, пишет издание New York Post. Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, пишет СМИ

"Наращивание Украиной военной мощи в сочетании с возможностью того, что у Киева останутся незаконченные геополитические дела в регионе, вполне могут стать источником будущей нестабильности. Каковы альтернативы? Большая международная коалиция на Украине? Может ли какая-либо страна, кроме США, успешно гарантировать будущую безопасность Украины?" — сообщает автор статьи.

Отмечается, что Байден в скором времени должен дать ответы на вышеперечисленные вопросы, чтобы украинский конфликт не стал перманентной частью мирово геополитики.

Кроме того, издание подчеркивает, что летом и осенью ВСУ не удалось достичь прорыва оборонительных рубежей, а Россия в случае затягивания конфликта получит значительные преимущества на поле боя.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел "в тупик" и "глубокого и красивого" прорыва ВСУ не ожидается. Об этом он рассказал в своей статье для журнала The Economist.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше в Киеве поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения конфликта.