МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президента Украины Владимира Зеленского уже проинформировали об уменьшении военной поддержки со стороны Запада из-за неудач ВСУ, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Денег Украине уже не будет. Видимо, Зеленскому и Ермаку про это сказали, что уже все. Вы наступать уже не можете, вы бесполезны", — заявил политолог.

Как заявил Соскин, Запад уже дал понять властям Киева, что военная помощь Украине в скором времени прекратится, так как ВСУ не могут добиться успехов на поле боя.

Он считает, что единственным спасением для страны в такой патовой ситуации будет отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.

В Кремле неоднократно указывали на готовность к переговорам с украинской стороной, однако власти Киева запретили их на законодательном уровне.