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Украине предрекли сокращение военной помощи со стороны Запада
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Президента Украины Владимира Зеленского уже проинформировали об уменьшении военной поддержки со стороны Запада из-за неудач ВСУ, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег... ПРАЙМ, 18.11.2023
новости, в мире, украина, запад, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президента Украины Владимира Зеленского уже проинформировали об уменьшении военной поддержки со стороны Запада из-за неудач ВСУ, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Денег Украине уже не будет. Видимо, Зеленскому и Ермаку про это сказали, что уже все. Вы наступать уже не можете, вы бесполезны", — заявил политолог.
Как заявил Соскин, Запад уже дал понять властям Киева, что военная помощь Украине в скором времени прекратится, так как ВСУ не могут добиться успехов на поле боя.
Он считает, что единственным спасением для страны в такой патовой ситуации будет отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.
В Кремле неоднократно указывали на готовность к переговорам с украинской стороной, однако власти Киева запретили их на законодательном уровне.