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В МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии
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В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Иржи Чистецки, ему заявлен решительный протест в связи с внесением "Госзагрансобственности" в национальный... ПРАЙМ, 18.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, чехия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА 18 ноя — ПРАЙМ. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Иржи Чистецки, ему заявлен решительный протест в связи с внесением "Госзагрансобственности" в национальный санкционный список, заявили в ведомстве.
"Семнадцатого ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Иржи Чистецки.
Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, "замораживании" активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии", — говорится в сообщении МИД России.
В ведомстве также отметили, что подобный правовой произвол недопустим.
Как отметили в министерстве, "в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России".
В министерстве также отметили, что Россия предпримет ответные меры в отношении имущественных активов Чехии внутри страны.