МОСКВА 18 ноя — ПРАЙМ. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Иржи Чистецки, ему заявлен решительный протест в связи с внесением "Госзагрансобственности" в национальный санкционный список, заявили в ведомстве. Чехия попросила ЕС продлить период исключения из санкций против НЛМК

"Семнадцатого ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Иржи Чистецки.

Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, "замораживании" активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии", — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве также отметили, что подобный правовой произвол недопустим.

Как отметили в министерстве, "в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России".

В министерстве также отметили, что Россия предпримет ответные меры в отношении имущественных активов Чехии внутри страны.