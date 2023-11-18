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Во Франции призвали перестать "впустую поставлять миллионы Зеленскому"
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Запад остановить безрезультатную накачку Киева вооружением и денежными средствами. "Давайте срочно прекратим эту бойню... ПРАЙМ, 18.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Запад остановить безрезультатную накачку Киева вооружением и денежными средствами.
"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — написал он в социальной сети Х.
На Западе стало появляться больше статей о вероятном проигрыше Киева, отметил политик.
При этом, Филиппо напомнил про материал американской газеты The Wall Street Journal, в котором подчеркивалась беспочвенность идеи о поражении Москвы.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.