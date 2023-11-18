МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Запад остановить безрезультатную накачку Киева вооружением и денежными средствами. Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, пишет СМИ

"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — написал он в социальной сети Х.

На Западе стало появляться больше статей о вероятном проигрыше Киева, отметил политик.

При этом, Филиппо напомнил про материал американской газеты The Wall Street Journal, в котором подчеркивалась беспочвенность идеи о поражении Москвы.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.