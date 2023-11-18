БРАТИСЛАВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Словакия не поддержит новые санкции Европейского союза в отношении России, если они будут касаться ядерного топлива, заявил 18 ноября глава МИД республики Юрай Бланар. США ввели санкции против трех нефтетанкеров и 14 компаний России

"Наша красная линия заключается в том, что там (в 12-м пакете санкций — ред.) не может быть ядерного топлива, потому что пока наши АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с другим топливом. Этого там (в пакете санкций — ред.), конечно, не должно быть", — сказал Бланар в эфире программы "Субботние диалоги".

В октябре словацкий премьер-министр Роберт Фицо также говорил, что Словакия не поддержит новые санкции ЕС в отношении РФ, если они будут касаться атомной сферы. Он объяснял, что такая позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжением их топливом. О том, что на подобные санкции не согласится и Венгрия, во вторник заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто. При этом он отметил, что предварительные предложения о 12-м пакете санкций ЕС против РФ не касаются атомной отрасли.

В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России — "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе страны), с помощью которых вырабатывается больше половины электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций ранее поставляла компания "Росатом". В марте 2022 года Словакия получила от РФ топливо для своих АЭС, с которым не должно было быть сложностей вплоть до конца 2023 года.

В августе 2023 года компания Slovenske elektrarne ("Словацкие электростанции") подписала договор с американской Westinghouse о поставке ядерного топлива для АЭС Словакии.