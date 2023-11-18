МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что был наивен, полагая, что сможет прорваться сквозь российскую оборону, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. В США потребовали проверить, куда Киев тратит деньги

"Залужный дал интервью Economist, где сказал о тупиковой ситуации в зоне конфликта. Затем он сказал кое-что интересное. Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян. Это не сработало. Русские до сих пор там. И украинцы в патовой ситуации", — отметил Риттер.

В 2022 году главком ВСУ был уверен в победе и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий, напомнил экс-разведчик. Однако украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Контрнаступление Киев провалилось, оценил ситуацию российский лидер.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.