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Делегация минэнерго Ливии до конца года посетит Россию
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Делегация минэнерго Ливии планирует до конца года посетить Россию, чтобы обсудить сотрудничество в электроэнергетических проектах, заявил РИА Новости министр электроэнергетики и... ПРАЙМ, 18.11.2023
энергетика, новости, в мире, ливия, россия, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕНГАЗИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Делегация минэнерго Ливии планирует до конца года посетить Россию, чтобы обсудить сотрудничество в электроэнергетических проектах, заявил РИА Новости министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии назначенного парламентом правительства Ливии Авад аль-Бадри.
Назначенное парламентом на востоке Ливии правительство приветствует участие российских компаний в электроэнергетических проектах в Ливии, рассчитывает, что планируемое открытие генконсульства РФ в Бенгази облегчит этот процесс,
"Мы приветствуем участие российских компаний во всех энергетических проектах, у нас тесные отношения, я нахожусь на связи с министром иностранных дел (правительства, назначенного парламентом) Абдель Хади аль-Хавиджем, и мы готовим визит в Россию, который запланировано провести до конца года", — сказал министр.
Как отметил министр, он получил информацию от министра иностранных дел Ливии, что Россия скоро откроет консульство в Бенгази. "Это, конечно, укрепит отношения и облегчит общение с российскими компаниями", — добавил аль-Бадри.