БЕНГАЗИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Делегация минэнерго Ливии планирует до конца года посетить Россию, чтобы обсудить сотрудничество в электроэнергетических проектах, заявил РИА Новости министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии назначенного парламентом правительства Ливии Авад аль-Бадри. Энергетика сдержит российский рынок

Назначенное парламентом на востоке Ливии правительство приветствует участие российских компаний в электроэнергетических проектах в Ливии, рассчитывает, что планируемое открытие генконсульства РФ в Бенгази облегчит этот процесс,

"Мы приветствуем участие российских компаний во всех энергетических проектах, у нас тесные отношения, я нахожусь на связи с министром иностранных дел (правительства, назначенного парламентом) Абдель Хади аль-Хавиджем, и мы готовим визит в Россию, который запланировано провести до конца года", — сказал министр.

Как отметил министр, он получил информацию от министра иностранных дел Ливии, что Россия скоро откроет консульство в Бенгази. "Это, конечно, укрепит отношения и облегчит общение с российскими компаниями", — добавил аль-Бадри.