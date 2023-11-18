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"Путин прав": во Франции признали неприятную правду о России
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Москва выстояла, вопреки попыткам Запада ослабить ее, сообщает французская газета Le Monde. "Россия пережила все последствия конфликта, в том числе те, которые не ожидались", —... ПРАЙМ, 18.11.2023
новости, в мире, франция, россия, антироссийские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Москва выстояла, вопреки попыткам Запада ослабить ее, сообщает французская газета Le Monde.
"Россия пережила все последствия конфликта, в том числе те, которые не ожидались", — указало издание.
Отмечается, что русские войска отбили контрнаступление Киева, которое впоследствии потерпело неудачу.
Помимо этого, не произошло краха российской экономики, которого ожидали западные аналитики. России удалось адаптировать логистику и промышленность в условиях санкционного давления Запада.
Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.