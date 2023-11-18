МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Москва выстояла, вопреки попыткам Запада ослабить ее, сообщает французская газета Le Monde. США ввели санкции против трех нефтетанкеров и 14 компаний России

"Россия пережила все последствия конфликта, в том числе те, которые не ожидались", — указало издание.

Отмечается, что русские войска отбили контрнаступление Киева, которое впоследствии потерпело неудачу.

Помимо этого, не произошло краха российской экономики, которого ожидали западные аналитики. России удалось адаптировать логистику и промышленность в условиях санкционного давления Запада.

Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.