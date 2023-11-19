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В Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на Fortnite
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Европейский союз относится к конфликту на Украине как к партии в видеоигре Fortnite, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Министр... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, венгрия, ес, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз относится к конфликту на Украине как к партии в видеоигре Fortnite, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Министр полагает, что в альянсе есть больные "военным психозом", которые видят окружающий мир сквозь призму игры Fortnite и которые верят, что поставки вооружения могут помочь достичь мира.
«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок», — отметил он.
Ожидание военной помощи затягивает конфликт и увеличивает количество жертв и разрушений, указал политик. Он добавил, что Киеву нужен «мир, а не оружие».
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против антироссийских санкций и поставок вооружения Киеву. В марте прошлого года венгерские власти запретили поставлять оружие на Украину с территории страны. Данное решение было продиктовано желанием обезопасить территорию, на которой проживают этнические венгры.