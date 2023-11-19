МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз относится к конфликту на Украине как к партии в видеоигре Fortnite, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия и Северная Македония согласуют меры против решения Болгарии по газу

Министр полагает, что в альянсе есть больные "военным психозом", которые видят окружающий мир сквозь призму игры Fortnite и которые верят, что поставки вооружения могут помочь достичь мира.

«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок», — отметил он.

Ожидание военной помощи затягивает конфликт и увеличивает количество жертв и разрушений, указал политик. Он добавил, что Киеву нужен «мир, а не оружие».

Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против антироссийских санкций и поставок вооружения Киеву. В марте прошлого года венгерские власти запретили поставлять оружие на Украину с территории страны. Данное решение было продиктовано желанием обезопасить территорию, на которой проживают этнические венгры.