МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский из-за своей "исключительной" роли в мире, вел себя вызывающе и нагло требовал у Запада поддержки, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. В США потребовали проверить, куда Киев тратит деньги

"Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать. Его требования стали настолько абсурдными, что газета Time написала о нем статью, где назвала его персонажем, похожим на "мессию", человеком, который пропитан этим бредовым чувством величия", — указал Риттер.

Вина западных лидеров в этом тоже есть, считает экс-разведчик, так как именно они раскручивали его образ в прессе и сравнивали с легендарным британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем.

Однако время Зеленского уже ушло, подытожил Риттер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский начинает надоедать Западу. Министр процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, которая назвала его "наглым и бессовестным предателем".