ВАШИНГТОН, 19 ноя — ПРАЙМ. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут обернуться миру "огромным прогрессом", заявил президент США Джо Байден. В США заявили о недовольстве Запада "бредовым чувством величия" Зеленского

"В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс. Больше надежды, больше свободы, меньше ярости, обид и войны", — написал Байден в статье для издания Washington Post.

Президент добавил, насколько важно США не терять решимость в достижении этих целей. По словам Байдена, мир сейчас находится в в переломной точке, а выбор и решения Штатов могут определить будущее страны на многие поколения.

"Каждый шаг, который мы делаем на пути к этому будущему, — это прогресс, который делает мир безопасней, а США более защищенными", — добавил он.

Статья Байдена была опубликована на фоне неопределенного результата по запросу администрации США к конгрессу о выделении более 105 миллиардов долларов для военной помощи Израилю и Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный. Рассматривать запрос Белого дома при этом не будут как минимум следующую неделю.