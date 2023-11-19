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В офисе Зеленского усомнились в способности Украины победить
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Украина вряд ли сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью украинскому "24 каналу" советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк... ПРАЙМ, 19.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украина вряд ли сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью украинскому "24 каналу" советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Россия, посетовал он, продолжает тратить на войну огромные средства. "Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?" — задался вопросом Подоляк.
По его словам, "успех" Киева зависит, во-первых, от соотношения ресурсов Украины и России, во-вторых, количества вооружения у обеих сторон, и, наконец, сроков использования этого оружия.
Подоляк также отметил, что чтобы нивелировать преимущество российской стороны, нужно ограничить количество ее ресурсов.
В Кремле неоднократно заявляли о том, что российская сторона готова сесть за стол переговоров, однако власти Киева запретили переговорный процесс с Россией на законодательном уровне.