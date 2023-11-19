МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украина вряд ли сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью украинскому "24 каналу" советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. 

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Россия, посетовал он, продолжает тратить на войну огромные средства. "Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?" — задался вопросом Подоляк.

По его словам, "успех" Киева зависит, во-первых, от соотношения ресурсов Украины и России, во-вторых, количества вооружения у обеих сторон, и, наконец, сроков использования этого оружия.

Подоляк также отметил, что чтобы нивелировать преимущество российской стороны, нужно ограничить количество ее ресурсов.

В Кремле неоднократно заявляли о том, что российская сторона готова сесть за стол переговоров, однако власти Киева запретили переговорный процесс с Россией на законодательном уровне.