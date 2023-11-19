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В OpenAI обсудят возвращение уволенного гендиректра, пишут СМИ
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Совет директоров компании OpenAI, разработавшей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, обсуждает возможность возвращения уволенного в пятницу с поста гендиректора Сэма... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, ит-бизнес, экономика, технологии, сша, openai
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 19 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров компании OpenAI, разработавшей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, обсуждает возможность возвращения уволенного в пятницу с поста гендиректора Сэма Альтмана, пишет издание Verge.
"Совет директоров OpenAI обсуждает с Альтманом возвращение на позицию гендиректора", — сообщает портал со ссылкой на свои источники.
По данным собеседников издания, сам Альтман "настроен двояко" и хочет "значительных перемен в руководстве".
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Разработчик чат-бота — компания OpenAI — заявила о том, что Сэм Альтман уволен с поста генерального директора, следует из заявления компании. Согласно заявлению, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности.