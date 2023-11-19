ВАШИНГТОН, 19 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров компании OpenAI, разработавшей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, обсуждает возможность возвращения уволенного в пятницу с поста гендиректора Сэма Альтмана, пишет издание Verge. Эксперты рассказали об активности молодежи в сфере IT

"Совет директоров OpenAI обсуждает с Альтманом возвращение на позицию гендиректора", — сообщает портал со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, сам Альтман "настроен двояко" и хочет "значительных перемен в руководстве".

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

Разработчик чат-бота — компания OpenAI — заявила о том, что Сэм Альтман уволен с поста генерального директора, следует из заявления компании. Согласно заявлению, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности.