МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Принимать Украину в Евросоюз сейчас было бы серьезной ошибкой, так как коррупция в этой стране уже поглотила миллиарды финансовой поддержки со стороны Запада, пишет французское издание Le Monde. В Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на Fortnite

Как сообщает газета, Украина не готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза. ЕС рискует повторить печальный опыт с Грецией и Кипром, вхождение в блок которых в свое время было поспешным. По мнению авторов статьи, уровень коррупции на Украине гораздо выше, чем в перечисленных выше странах, поэтому страны ЕС могут столкнуться с негативными последствиями.

По словам авторов статьи, переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться только в случае отсутствия боевых действий на ее территории. Но, как отмечал главком ВСУ Валерий Залужный, украинский конфликт столкнулся с "тупиком", и прорыва ВСУ в ближайшее время не ожидается.

Также вызывает вопросы энергоэффективность Украины, так как ЕС принял решение отказаться от ископаемого топлива, от которого первая полностью зависит.

"Безусловно, Украина — страна, которая к тому же не справляется с энергоэффективностью, — не будет готова к восприятию энергетического законодательства ЕС", — сообщается материале.

Ранее Валерий Залужный сообщил изданию The Economist, что украинский конфликт зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет".

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