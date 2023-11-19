СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сам подготовил почву для "Майдана 3", заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. В офисе Зеленского усомнились в способности Украины победить

Ранее украинский лидер провел встречу с представителями СМИ, на которой сообщил, что Москва якобы организовала кампанию по дезинформации "Майдан 3" с целью расшатать общество и убрать его с поста президента Украины.

Шеремет отметил, что Зеленский сам создал все условия для нового майдана.

"Он умудрился за короткий отведенный срок сделать то, что не смогли его предшественники, — ввергнуть страну в хаос и руины, а также отправить на верную смерть весь цвет нации. Зеленский — это кровавый диктатор, которого украинский народ снесет", — сказал он.

По словам депутата, украинский народ, чтобы спастись, должен свергнуть "обезумевшего Зеленского, вцепившегося как спрут в страну своей демонической властью и уничтожающего без разбору своих или чужих".