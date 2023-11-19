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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "Майдане 3"
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Владимир Зеленский сам подготовил почву для "Майдана 3", заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Ранее украинский лидер провел встречу с представителями СМИ,... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, украина, госдума, владимир зеленский, майдан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сам подготовил почву для "Майдана 3", заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее украинский лидер провел встречу с представителями СМИ, на которой сообщил, что Москва якобы организовала кампанию по дезинформации "Майдан 3" с целью расшатать общество и убрать его с поста президента Украины.
Шеремет отметил, что Зеленский сам создал все условия для нового майдана.
"Он умудрился за короткий отведенный срок сделать то, что не смогли его предшественники, — ввергнуть страну в хаос и руины, а также отправить на верную смерть весь цвет нации. Зеленский — это кровавый диктатор, которого украинский народ снесет", — сказал он.
По словам депутата, украинский народ, чтобы спастись, должен свергнуть "обезумевшего Зеленского, вцепившегося как спрут в страну своей демонической властью и уничтожающего без разбору своих или чужих".