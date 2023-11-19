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В Госдуме раскритиковали решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
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Закрытие пунктов пропуска на границе с Россией является русофобским решением со стороны властей Финляндии, они должны помнить пословицу"без брата проживешь, а без соседа нет",... ПРАЙМ, 19.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, кпп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Закрытие пунктов пропуска на границе с Россией является русофобским решением со стороны властей Финляндии, они должны помнить пословицу"без брата проживешь, а без соседа нет", заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения, односторонне перечеркнув многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи, встав неожиданно для всех на скользкий путь конфронтации, позабыв хорошую народную мудрость: без брата проживешь, а без соседа нет", — сказал Шеремет РИА Новости.
По словам депутата, финский кабмин принимает заведомо губительные для страны решения, обрекая свой народ на ненужное противостояние с соседями.
Ранее сообщалось, что финское правительство приняло решение с 18 ноября до 18 февраля 2024 года закрыть пункты пропуска на юго-восточной границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Такое решение они объяснили ухудшением ситуации с миграцией.