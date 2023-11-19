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В США раскрыли последствия поражения Украины
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Проигрыш Украины станет катастрофой для США, Вашингтон потеряет статус мощной державы. Об этом рассказал журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале. По его словам, США... ПРАЙМ, 19.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Проигрыш Украины станет катастрофой для США, Вашингтон потеряет статус мощной державы. Об этом рассказал журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.
По его словам, США раньше обладали экономической, дипломатической и промышленной мощью, поэтому им сходили с рук многие ошибки. Однако сейчас, отметил Никсон, поражение Киева обернется для Вашингтона катастрофой.
"Почему? <…> Потому что в этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой. США сказали, что дадут Украине все, что у них есть <…>.
В итоге сейчас Путин выигрывает. <…> Это крупное поражение для США", — пояснил журналист.
Он добавил, что скоро мировой порядок станет многополярным.