МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Проигрыш Украины станет катастрофой для США, Вашингтон потеряет статус мощной державы. Об этом рассказал журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале. Украина далека от вступления в ЕС, считают во Франции

По его словам, США раньше обладали экономической, дипломатической и промышленной мощью, поэтому им сходили с рук многие ошибки. Однако сейчас, отметил Никсон, поражение Киева обернется для Вашингтона катастрофой.

"Почему? <…> Потому что в этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой. США сказали, что дадут Украине все, что у них есть <…>.

В итоге сейчас Путин выигрывает. <…> Это крупное поражение для США", — пояснил журналист.

Он добавил, что скоро мировой порядок станет многополярным.