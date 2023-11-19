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Если НАТО не примет Украину в альянс, Россия присоединит ее по частям. такое мнение выразил британский политик Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph. Ранее экс-генеральный... ПРАЙМ, 19.11.2023
общество , новости, в мире, великобритания, россия, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Если НАТО не примет Украину в альянс, Россия присоединит ее по частям. такое мнение выразил британский политик Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph.
Ранее экс-генеральный секретарь военно-политического блока Андерс Фог Расмуссен заявлял, что включение в состав организации Украины без потерянных регионов снизит риск конфликта с Россией.
Как написал эксперт, западные страны и НАТО "своими действиями" предают Киев. По его словам, затягивание процесса приведет к разгрому ВСУ.
"Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью", — подчеркнул Эшкрофт.