МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Если НАТО не примет Украину в альянс, Россия присоединит ее по частям. такое мнение выразил британский политик Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph. Премьер Эстонии поделилась планами на НАТО

Ранее экс-генеральный секретарь военно-политического блока Андерс Фог Расмуссен заявлял, что включение в состав организации Украины без потерянных регионов снизит риск конфликта с Россией.

Как написал эксперт, западные страны и НАТО "своими действиями" предают Киев. По его словам, затягивание процесса приведет к разгрому ВСУ.

"Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью", — подчеркнул Эшкрофт.